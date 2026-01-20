台美關稅15%敲定 高雄傳產短期喘息！陳其邁：台灣隊要在全球搶先布局

高雄市長陳其邁（中）出席「2026高雄市政府新春小物暨提燈發布會。施書瑜攝



台美關稅敲定15%，高雄市長陳其邁今（1/20）表示，高雄傳統產業可暫時鬆口氣，短期雖減輕企業壓力，但更重要的是把握全球產業再佈局的長期機會，無論AI新興產業或傳統產業，都需政府提供完整配套，包括資金、設廠及市場布局，協助業者搶得供應鏈重組先機，確保台灣隊在全球競爭中占優勢。

陳其邁表示，高雄產業結構多元，包括傳統製造、工業及新興科技產業，面對台美關稅政策及全球供應鏈重組，高雄企業必須同步調整策略，才能維持競爭力，呼籲中央政府應提供完整配套措施，涵蓋資金補助、設廠規劃及市場拓展，協助業者在全球供應鏈重整中站穩腳步。

他進一步指出，AI及其他新興產業同樣面臨全球布局的挑戰與機會，高雄產業若能結合政策支持與資源整合，不僅可降低關稅壓力，也能在國際市場中搶得先機，確保台灣隊整體競爭力。

此外，陳其邁強調，這次關稅協議結果凸顯了政府與企業合作的重要性，除了短期紓困之外，地方政府、中央單位與業者需共同研擬中長期發展策略，讓高雄傳統產業與新興產業都能在全球供應鏈重組中找到成長機會，避免受限於政策或市場波動。

