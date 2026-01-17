台美關稅15％「日韓羨慕、藍白紅抓狂」！林修民：最大輸家是中國

政治中心／黃韻璇報導

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

16日台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。這樣的結果讓國人振奮，不但獲得與日韓齊平的待遇，針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。科技專欄作家林修民就直言，「這絕對會讓日韓羨慕」，並表示「台美這次關稅協商最大的輸家就是中國」。

針對關稅談判結果，鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

廣告 廣告

科技專欄作家林修民就在臉書發文分析，大讚台灣在關稅戰中打出漂亮的一仗，結果比他預期要好，認為「台美這次關稅協商最大的輸家就是中國」。他提到，關稅的絕對值沒有意義，重點是要看你的競爭對手！與台灣的競爭對手日本、韓國相比，日本承諾向美國投資5500億美元，投資標的將由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定；南韓協議則是對美投資3500億美元，然而台灣是由民間企業投資2500億，這絕對會讓日韓羨慕。

林修民認為，台灣關稅談判結果，絕對會讓日韓羨慕。（示意圖／PIXABAY）

資通訊半導體外，其他產業也受惠！林修民表示，韓美過去因有FTA的關係，以工具機為例，台灣在美國市場跟韓國同業競爭就會因為關稅較高比較不利，但現今大家都一樣是15%的平等條件下，等於是加強了台灣產業的競爭優勢。

此外，林修民談到，大家都說中國的關稅是47%嫉妒台灣只有15%， 然而他點出，事實上大家忘了加上前幾天伊朗的新聞，凡是跟伊朗做生意的國家都要另外再加25%，所以現在伊朗的好朋友「中國關稅實際上是47+25等於72%」。在這種情況底下，中國再便宜也沒有辦法跟台灣廠商在美國的市場競爭，等於是全面被踢出美國市場。

鄭麗文受訪怒轟台美關稅15％有什麼好高興的（圖／翻攝畫面）

他直言，難怪台美關稅談判結果公布之後中國馬上跳腳，中國在台代理人也跟著老闆一起抓狂謾罵。不只上面對等關稅是15比72 ，川普也簽署了特定的晶片進口美國課25%關稅，不過這跟台灣沒有關係，如果是台灣製造最終輸往美國讓美國AI再偉大就免稅，只有最終目的往中國的才會需要扣25%的關稅，林修民表示，這更像是「輸往中國的奢侈稅」或者是「美國的國防捐」，中國就是這一次台美關稅談判結果最大的輸家，難怪中國會連同在台灣的代理人氣急敗壞。

此外，林修民談到資通訊半導體232條的結果底定，由於台灣出口美國資通訊加半導體占總額的七成，甚至近年AI浪潮下還快要到八成，過去幾個月來一直是全台矚目的焦點，這一次協商結果確定台灣取得未來最惠國的待遇，等於是立於不敗之地，這對台灣的資通訊跟半導體的廠商等於是吃下了定心丸，解決了所有未來可能不利的因素。

更多三立新聞網報導

台灣關稅15%鄭麗文崩潰轟「國難」！他一圖打臉：這像國難當頭的樣子？

台灣關稅15％！談判這內容「韓國人嚇瘋」 韓媒：恐直接影響韓國半導體

學測考生急喊「救救英文」！蔡英文1句20萬人暖爆：1次考試不會決定人生

台美關稅15%合照藏玄機！2張都有她 他酸：黃國昌天花板是鄭麗君樓地板

