台美關稅15%有變數？美最高院尚未判決 川普示警若敗訴恐賠數兆美元

《紐約時報》報導指出，協調將近一年的台美關稅談判傳出接近完成，美方擬將台灣輸美產品的關稅稅率下調至15%，目前仍在進行法律審查，最快可能本月將對外公布。然而，美最高法院針對關稅議題的判決尚未出爐，美國總統川普也發文警告，若最高法院就關稅相關訴訟裁定美國政府敗訴，可能牽動龐大「退還」金額，規模上看數千億甚至數兆美元。





川普表示，若最高法院因任何原因在關稅問題上作出不利美國的裁定，美國需要退還的金額將是「數千億美元」，且這還不包含各國與企業為了避免繳納關稅、投入興建工廠、廠房與設備後，所可能要求的「追償」或「補償」。

川普強調，若將相關投資帶來的後續金額一併計入，規模恐達「數兆美元」，不僅將造成混亂，也幾乎不可能讓美國在短時間內支付；他指出，這類金額即使可行，也會大到需要多年才能釐清究竟是多少，以及該付給誰、何時支付、在哪裡支付。

川普也表示，任何宣稱此事可以「快速、輕易」處理的人，對這個龐大且複雜的問題給出了錯誤或不精確的說法，並直言若最高法院作出不利裁定，「我們就完蛋了」。

