台美關稅15％ 柯文哲稱台積電為「台灣命脈」：附加條件應講清楚

台美雙方達成協議，台灣對等關稅調降為15%。前民眾黨主席柯文哲今（17日）強調，政府應講清楚關稅協議的附加條件，台積電是台灣的命脈，政府不能斷送。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領談判團隊，於美東時間15日與美國團隊進行總結會議，達成「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

民眾黨主席黃國昌、柯文哲今（17日）一同出席「張啓楷參選嘉義市長」記者會，與民眾黨立委共同推薦張啓楷，他於會後記者表示，對等關稅降為15%，與日本、南韓一樣，但政府應講清楚其他附加條件，台積電是台灣的命脈，不能斷送，「整個台積電要搬走多少，一定要講清楚」。

張啓楷則認為，關稅對嘉義市也有影響，因為台積電落腳嘉義太保，許多程師都在嘉義市買房，且嘉義市文化水準較高、生活品質較好。他認為，台積電的核心技術一定要留在台灣，如果全部外移至美國，「護國神山就真的變半屏山」。





