台美關稅15%！柯文哲：台積電搬多少講清楚

▲民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、劉書彬出席黨籍立委張啓楷參選嘉義市長記者會。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%，且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠，政府也承諾將協助台灣企業出資投資美國2500億美元，美國總統川普目標是他任內將台灣半導體40%移至美國生產。對此，民眾黨前主席柯文哲今（17）日表示，台積電是台灣的命脈，政府必須交代清楚整個台積電到底要搬走多少，不能為了賴清德總統個人的需要，而斷送台灣未來的命脈。

民眾黨主席黃國昌、立委麥玉珍、劉書彬、林國成則前往嘉義出席黨籍立委張啓楷參選嘉義市長記者會，並於會後受訪。針對台美關稅拍版15%，柯文哲表示，關稅15%現在是跟日本與南韓是一樣，問題是其他的附加條件到底是怎麼回事 ，重點還不是在價格，重點是其 他的附帶條件是什麼，這個要講清楚。

柯文哲說，特別是台積電是台灣的命脈，整個台積電要搬走多少，政府要講清楚，不能為了賴清德的個人需要斷送台灣未來的命脈。

張啓楷補充說，關稅這個議題對嘉義市會有影響，因為台積電落腳在這個嘉義太保，很多工程師買房子都是在嘉義市，因為為了小孩的教育，這邊的文化水準的比較高，生活品質上面也比較好，所以他們都是選擇在嘉義落腳。當關稅拿15%去換，特別是台積電可能要擴大去美國投資，會不會衝擊到嘉義市的整個台積電投資，影響到嘉義的發展，特別是台積電的核心技術，這是重中之重。

張啟楷說，「我們的護國神山就是我們的核心，2奈米甚至是更先進的，我們要把這個技術要留在台灣，如果全部都移到美國去了， 護國神山就是變半屏山。 」

