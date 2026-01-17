台美關稅15% 柯文哲：要講清楚附加條件，不能為賴清德個人需要斷送台灣未來命脈

民眾黨前主席柯文哲（左）、現任主席黃國昌（右）出席「向嘉義郷親報告」張啓楷參選嘉義市長記者會。民眾黨提供。



台美關稅談判落幕，雙方達成4項談判目標，包括對等關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。對此，民眾黨前主席柯文哲今（1/17）天表示，政府要講清楚關稅協議的附加條件，特別是台積電，「不能為了賴清德個人需要，斷送台灣未來命脈。」

備戰年底地方大選，柯文哲、民眾黨現任主席黃國昌今天下午一同南下，為黨內嘉義市長參選人張啓楷輔選。

對於台美關稅確定15%，柯文哲在受訪時表示，15%跟日本、南韓一樣，但問題在於附加條件到底是什麼，「重點不在那個價格，重點是說，其他的附帶條件是什麼？這個要講清楚啦。」

柯文哲指出，台積電是台灣的命脈，到底整個台積電要搬走多少，政府要講清楚，「不能為了賴清德個人需要，斷送台灣未來命脈。」

張啓楷也說，關稅對嘉義市也有影響，因為台積電落腳嘉義太保，很多程師都是在嘉義市買房，而且嘉義市文化水準比較高，生活品質也比較好。他認為，台積電的核心技術一定要留在台灣，如果全部外移到美國去，「護國神山就真的變半屏山。」

