台美關稅15% 業者看好台灣鯛輸美成長

（中央社記者汪淑芬台北16日電）台美關稅降至15%，台灣鯛（吳郭魚）協會理事長郭建賢今天說，對加工業者及貿易商來說，反而更安心而願意下單，他看好今年台灣鯛輸美會成長。

根據農業部統計，美國是台灣鯛出口最大市場，約占78%，2025年外銷到美國的台灣鯛為1萬3073公噸，比2024年1萬3257公噸，略減184公噸，產值從2024年的4473.6萬美元，降為2025年的4435.4萬美元。

郭建賢告訴中央社記者，看似2025年台灣鯛量只比2024年略減，主要是基期低，2023年因乾旱影響，放養面積減少，2024年產量已減少，2025年關稅再讓外銷量下降。

不過，郭建賢說，關稅並不是台灣鯛銷美的最大障礙，台灣鯛的訂單去年一度凍結，主要是中國飼養的吳郭魚大量傾銷到美國，即使美國對中國吳郭魚課50%關稅，中國價格的仍比台灣低，例如去年10月，中國報價每公斤1.48美元，加上稅率，還是比台灣報價每公斤2.6美元低。

郭建賢說，台美關稅敲定後，估加工業者及貿易商更原意下單，他看好台灣鯛今年銷美數量可望成長。

至於另一項也以外銷美國為主的水產品鬼頭刀，去年銷美數量仍成長，業者說，主要是與同樣出口鬼頭刀到美國的秘魯、厄瓜多盛漁期不同。

漁業署最新統計，2025年台灣鬼頭刀出口值達新台幣7.3億元，較2024年成長40%，出口到美國的數量超過7成。（編輯：林恕暉）1150116