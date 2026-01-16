台美關稅15％！機械工具機產業：感謝政府爭取

台中市幼獅工業區有多家傳統產業廠商。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台美關稅談判達成共識，完成MOU簽署，台灣取得最優惠待遇，對等關稅15%且不疊加，此為對美國逆差國之中，最低的稅率，台中市是傳統製造業自行車與五金零件產業重鎮，中華民國精密機械發展協會(CMD)理事長張市育今日表示，相關業者有鬆了一口氣，很感謝政府積極爭取，期待台灣各產業會越來越好。

台美關稅議題去年持續延燒，經濟部大甲幼獅產業園區、台中精密園區有多家自行車零件、機械工具機零件研發製造廠商，也倚賴外銷訂單，陸續有廠商受影響，訂單銳減，廠商坦言，因為日本、韓國等競爭對手去年就已談出15%關稅，影響國內產業接單能力。

張市育今日表示，台美關稅談判總結，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，當然台灣產業業者希望越低越好，15%已經很開心了，至少跟日韓等競爭對手在同一水平線上，若是以台灣先前對美關稅是4.7%，等於僅多了10.3%，韓國一次就增加15%，日本則是增加12-13%，台灣工具機、手工具等傳產更有競爭力。

張市育表示，近期匯率因素也影響傳統產業，日本跟韓國貨幣貶值對台灣出口競爭力有所影響。以日本為例，以前台灣的手工具與五金等產品較日本便宜，以價廉物美受其他國家青睞，但日本因匯率貶值，目前價格下降，其他國家可能因此優先採購日本產品。

