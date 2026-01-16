台美關稅15％ 水五金業者：訂單回流估升10-20％

水五金工廠在年前加緊趕工。（圖／東森新聞）





台灣對等關稅確定為15％，而且不疊加，這讓全球水龍頭故鄉彰化鹿港頂番婆的水五金業者終於放下心中大石，過去10個月來，200多家業者因為高關稅訂單被凍結，工廠做4休3，600年產值差點蒸發，如今關稅稅率確定，業者開心的說，訂單將會逐漸回流，預估可以成長10－20％，今年終於可以好好過年了！

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈：「關稅現在如果很明朗，廠商跟台灣的這些工廠就會恢復到水平，至少比較可以預期說，我第一季或第二季的訂單要怎麼來準備，提升我們應該10％到20％，我是覺得有可能。」

彰化鹿港頂番婆是國內水五金重鎮，也是全球水龍頭故鄉，超過200家工廠，年產值高達600億元，美國市場就占了大約7成。但從去年4月開始面臨高關稅威脅，訂單大幅減少，不少業者產線被迫停擺，還有工廠實施做4休3，放起無薪假，水五金產業遭受前所未有的打擊。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈：「水龍頭你也知道，只有10幾趴的利潤而已，這個對我們或者對客戶廠商那邊，其實成本的壓力都滿大的。那也因為這段期間，讓水五金了解到大家可能不再依賴美國，所以這陣子大家也一直在尋求一個解決方式，就是說看還有沒有其他的海外市場可以去擴展。」

歷經10個月煎熬苦撐，台灣對等關稅降到和日韓同樣水平，而且比主要競爭對手中國關稅高達40％，更有競爭力。暫時吃下定心丸的水五金業者，未來將持續靠著高品質拓展市場轉型，讓這波關稅危機變成轉機，今年也總算可以安心過年了。

