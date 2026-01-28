台美關稅15%江啟臣喊話嚴審！何欣純憂拖累經濟：台中產業都在看

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純今(1/28)表示，美韓15%關稅因為南韓國會卡關不給過，所以被美方調高到25%；而有意代表國民黨參選台中市長的立法院副院長江啟臣卻帶頭喊話要嚴審，屆時是否會變成拒審不審不給過？導致台灣跟韓國一樣被調高關稅？呼籲朝野藍白應以經濟民生為念，一起為台灣拚經濟。

行政院副院長鄭麗君、民進黨立委何欣純，翻攝何欣純臉書

行政院副院長鄭麗君率領貿易關稅談判團隊，與美方歷經9個月談判，最終確認台灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；美國總統川普近日宣布，南韓國會因拖延太久，未完成審查美韓關稅協議，要將韓國部分產品關稅從15%提高至25%。

何欣純上午指出，美、韓原本談好的15%關稅，因為「國會卡關」不給過，所以被美國立即調升到25%，這個警訊，台灣必須好好思考。

何欣純說，台灣談判團隊好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，對台灣中小企業、或傳統基礎產業來說，關稅能夠談到15%，跟日、韓對手站在相同起跑點，台中產業重鎮的機械、工具機、手工具公會等都公開表示支持。

何欣純表示，好消息一傳回台灣，江啟臣在第一時間跳出來，卻是帶頭喊聲要「嚴審」、「扮黑臉」，當然可以、也尊重，只是大家都想知道，江副院長所謂的嚴審、是要怎麼「嚴」？黑臉要怎麼扮？又是想要扮給誰看呢？

何欣純指出，尤其全民看到中央政府總預算、強化國防韌性特別條例，已經連續10度被在野藍白封殺，連交付審查討論都不行。全國民眾、中小企業主、跟廣大勞工朋友都擔心，江副院長口中所說的「嚴審」、「扮黑臉」，到時會不會變「延審、歹戲拖棚」，最後變成「拒審、不審、不給過」？台美關稅因此出現變局？跟韓國一樣關稅被上調更高？

何欣純說，就連全國商總理事長許舒博都表示，別擋15%關稅，否則民意會大反撲；自己還是要強調，「經濟產業沒有顏色、也不需要顏色」，呼籲各界、尤其立法院在野藍白政黨，能夠以經濟民生為念，不分黨派支持台美好不容易談妥15%關稅、不疊加的成果，朝野一致為台灣拚經濟。



