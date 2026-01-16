台美關稅15%！汪浩分析內容具「結構性戰略突破」：非政府直接砸錢

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊和駐美代表俞大㵢於美東時間今（16）天上午9點在駐美代表處召開「台美關稅貿易談判新聞說明會」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 美國宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。曾在英國、香港工作25年擔任過投資銀行高層的節目主持人汪浩指出，台美關稅談判結果出爐，對台灣而言，這不只是「降稅」，而是一次結構性的戰略突破。他也吐槽，黃國昌訪美對關稅協議有任何幫助嗎？

汪浩表示，關稅協議，台美雙贏，對等關稅正式調降至 15% 且不與 MFN 疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平，意味著台灣首次在美國市場真正站上同一條競爭起跑線。對以工具機、手工具為代表的傳統產業而言，這是實質而立即的利多。

汪浩指出，更關鍵的是，台灣成為全球第一個為本國業者爭取到「半導體及衍生品 232 關稅最優惠待遇」的國家。這不僅降低台灣半導體赴美投資與營運的不確定性，也清楚顯示，美國已將台灣視為其 AI 與高科技供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。從配額免稅到設備、原物料豁免，台灣企業獲得的是制度性保障，而非一次性的讓利。

汪浩提到，在投資面，所謂「2,500 億美元自主投資＋2,500 億美元授信支持」，並非政府直接砸錢，而是以「台灣模式」引導產業進入美國供應鏈，兼顧企業彈性與國家風險控管。相較日韓的高額指定投資，台灣保有更高的主導性。

汪浩強調，對美國而言，這項協議有助於重建本土半導體與 AI 製造能量；對台灣而言，則是在全球經貿重組下，成功以實力換取空間。這是一場以產業能力為籌碼、以戰略互信為基礎的談判成果，稱得上是台美雙贏。最後，汪浩也反諷，「黃國昌訪美對關稅協議有任何幫助嗎？」

