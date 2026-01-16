台美關稅15% 沈伯洋揭「中國1伎倆」：看多少藍白會上車

政治中心／劉宇鈞報導

台美對等關稅談判今（16）日進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。民進黨立委沈伯洋預判中國接下來的話術、伎倆，狠酸「就看多少藍白會上車」。

沈伯洋在社群平台上發文談及關稅議題，他表示，台灣從美國眼中的逆差大戶，變成被認證的戰略隊友，不但跟日本、韓國對齊，甚至爭取到更自由的企業投資。

沈伯洋也說，必須感謝行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，以及超級抗壓的談判團隊，不過他對於這一年在立法院散播關稅謠言的人，「我真的講不出什麼好話」。

沈伯洋認為，中國見到這樣的結果，接下來一定會把台積電說成是美積電，但他要提醒一下，這個協定本身根本與台積電投資無關，「我們就來看多少藍白會上車」。

