台美關稅15％ 沈富雄：台灣一直是狐狸 何必當豪豬

台美關稅協議達成15％且不疊加共識，同時獲得美國232條款關稅優惠。台灣則承諾對美投資總額達5000億美元，其中2500億美元由企業直接投資，其餘2500億美元則由政府提供資金與信用支持。前立委沈富雄表示，台灣一直是狐狸，何必當豪豬。現在是被迫被美國總統川普壓榨5000億美元，這是他強取豪奪。

沈富雄18日在《下班瀚你聊》節目中表示，我們政府已經定調，我們要做豪豬；但是我們一直不是豪豬，我們如果是豪豬，我們台灣沒有這麼偉大。我們台灣現在用各種國際所同意的指標來排名，比如貿易額、人民財富、快樂的程度，我們台灣都排名為14-16左右，如果是單項，比如我們的公共衛生，大概是前3名。如果你把新台幣的貶值算在內，我們的GDP已經贏過日本，也贏過韓國，所以台灣一直是狐狸。

沈富雄接著表示，台灣其實應該改為已經是狐狸，何必當豪豬。如果我們已經是狐狸了，現在是被迫被川普壓榨說5000億美元拿來、關稅15％，還有40％的晶圓製造，要在川普任內搬到美國來，這是他強取豪奪。狐狸是可以不點頭的。

沈富雄更指出，我們當狐狸，老虎吃不掉，他們現在很忙，也不想吃狐狸。而且在叢林、樹林裡頭的物種互相奮鬥求生的世界裡頭，老虎雖然也會爬樹，但是沒有爬那麼高，狐狸爬得比老虎高。老虎不吃狐狸，是因為狐狸不在老虎的食物鏈裡面，所以我們已經是狐狸了，狐狸不用當台灣之盾。

針對台美關稅15%、台灣承諾擴大投資美國一事，賴政府強調是企業投資2500億美元、政府另提供2500億美元「信保」助企業赴美投資，並非政府直接投資、也不應把兩數字相加；對於美國商務部長盧特尼克稱，美國川普總統想要把台灣半導體產能的40%移到美國，我方談判代表、政院副院長鄭麗君日前回應時僅曾稱，此目標並非是由台灣獨力完成。而鄭麗君已在19日清晨自美返國，預計明天開記者會向國人說明此次談判結果。

