台美關稅15%無疊加！蔣萬安籲中央速說明：攸關民眾權利和勞工生計

記者楊士誼／台北報導

台北市蔣萬安表示，去年他就有公開呼籲希望中央政府對於關稅的進度定期向國人及立法院報告，希望中央政府能夠完整、清楚的向民眾說明。（圖／翻攝畫面）

台美關稅落在15%且無疊加，另分2類給予資本承諾，包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度。台北市長蔣萬安今（17）日表示，去年他就有公開呼籲希望中央政府對於關稅的進度定期向國人及立法院報告，希望中央政府能夠完整、清楚的向民眾說明。

針對台美關稅，蔣萬安則表示，去年他就有公開呼籲希望中央政府對於關稅的進度定期向國人及立法院報告，因為關稅攸關民眾的權利和勞工的生計，歷經一年談判後，希望中央政府能夠完整、清楚的向民眾說明。另對於總預算抽出718億新興計畫逕付二讀，他則說，樂見立法院以民生優先進行審查，而行政院還是要積極的跟立法院溝通。

另蔣萬安表示，現在離選舉還有很長的時間，他就是專注在市政，而今天也是台北隊一年一度的策勵營，透過跨局處共同討論，打破框架、聚焦議題、凝聚共識，以持續推動台北各項建設，照顧好每一位市民。

