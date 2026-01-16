台美關稅15%獲232最惠國待遇 國民黨再開轟「黑箱作業換來產業掏空」

國民黨今上午召開記者會質疑關稅談判換來產業掏空。（翻攝自國民黨直播）

美國總統川普的對等關稅政策震撼全球，然而台灣在行政院副院長鄭麗君領軍談判下，如今正式與美方達成協議，確定台美關稅總額不會超過15%，另外半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此國民黨上午召開記者會則直批政府黑箱作業換來產業掏空，並質疑交換條件是否將我國產能、資本及供應鏈移到美國？

台美關稅談判結果出爐

行政院發布新聞稿指出，由鄭麗君、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，已於美國商務部共同簽署投資MOU。

據悉，我方去年8月起以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續成為全球第一個向美方爭取232關稅優惠的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

台股出現慶祝行情 藍營反批掏空產業

消息一出讓許多人相當振奮，台股也出現慶祝行情，台積電更表示「樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議」。然而在野黨卻仍傳出質疑聲音，國民黨文傳會吳宗憲、牛煦庭今（16日）「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會，提到台灣將對美國投資5,000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算，吳宗憲說，表面上換到15%關稅讓例，可是我國拿什麼去換？懷疑交換條件是不是將我國的產能和資本、供應鏈移到美國，更質疑台灣是不是被美國設計的對象。

牛煦庭批鄭麗君跳票 質疑中小企業怎麼辦

吳宗憲提到，盧特尼克說要恢復美國半導體製造的領先地位，是否代表台灣會失去領先地位，質疑護國神山會不保。牛煦庭指出，川普去年說希望台灣的晶片產能和美國國內達成「五五開」的比例，而鄭麗君曾說台灣不會答應這條件，但現在盧特尼克說有至少40%會轉移到美國，他認為鄭的說法難道不是跳票嗎。

牛煦庭批鄭麗君的說法跳票。（翻攝自國民黨直播）

牛煦庭還說，其中2,500億美元的信用擔保，就是要協助相關產業鏈到美國投資生產，代表供應鏈會被加速移出台灣，直指這不就是掏空嗎？質疑政府將巨額資源留給大企業去美國，期待紓困轉型的中小企業怎麼辦。

川普關稅恐被推翻？ 牛稱台被當冤大頭

此外他也指出川普的關稅政策在美國有擴權爭議，有待大法官作裁決，我國政府不應該隨便答應條件，如果未來關稅政策被推翻，我國還是得繼續當冤大頭，並質疑簽署MOU是為了跳過國會的審查。

