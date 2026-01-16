台美關稅15%確定！館長3句話嗆賴清德反被酸爆 網：大型翻車現場？

網紅「館長」陳之漢今po文揶揄總統賴清德，沒想到該篇po文曝光後，反而被大批網友留言酸爆。（翻攝自館長臉書）

美國總統川普所祭出的等關稅政策影響全球各產業，如今台灣與美方正式達成協議，確定台美關稅總額不會超過15%，而且半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠的待遇。對此，網紅「館長」陳之漢不埋單，反而po文揶揄總統賴清德「賣台第一品牌」，沒想到該篇po文曝光後，反而被大批網友留言酸爆，還有人直呼「大型翻車現場嗎？」

行政院今（16）日發布新聞稿，指鄭麗君率我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，已於美國商務部共同簽署投資MOU。

台美關稅15%消息曝光後，讓許多產業都鬆了一口氣。不過館長則不以為然，反而在臉書粉專「飆捍」po出3句話揶揄，「16兆台幣加上40%技術銷量送給美國，民進黨沾沾自喜、開心的召開記者會，賣台第一品牌 賴清德。」

該篇po文曝光後，反而湧入許多網友留言反酸，「想很久才想出這三句廢話，加油好嗎？」「台灣的事 關你什麼事了。」「你還是擔心你的官司跟庫存吧」「咦！別這樣說你自己好嗎」「看留言，一面倒！我支持館長放棄台灣國籍，回歸祖國懷抱。」「賣台的到底是誰？」

