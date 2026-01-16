台美關稅15%！簽署MOU合照曝 她酸爆：讓去美國蹭熱度政客翻車

台美關稅確定降至15%，雙方簽署MOU合照曝光，林楚茵也酸這讓近日去美國蹭熱度的黃國昌翻車。（行政院提供、翻攝林子宇臉書）

台美關稅經雙方政府談判後，確定調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等，也助長台股今（16日）開盤大漲。對此，民進黨立委林楚茵稱讚「這就是外交實力」，也酸這讓某位去美國蹭熱度的政客「當場翻車」。

林楚茵發文，詳列此次台美雙方談判4大成果：

關稅天花板15%：承諾對等關稅不超過15%且不疊加，給廠商最強定心丸！ 比照日韓待遇：取得「232條款」最惠國待遇，與日、韓、歐盟平起平坐。 半導體超優獎勵：赴美設廠享進口產能1.5至2.5倍的免關稅額度。 美方具體承諾：美方將協助台廠取得土地、水電、基礎設施。

比日韓優渥 台美談判成績亮眼

林楚茵表示，這代表台灣不僅守住底線，還拿到比日韓更優渥條件，用2500億美元的企業投資與2500億美元的信保，換來美國市場的長期通行證，甚至台廠獲利不用被美國抽成！

廣告 廣告

「謠言退散」林楚茵稱讚台灣談判團隊，直言這就是外交實力，並表示行政團隊正式簽署MOU，暗酸這也讓想去美國蹭熱度的政客當場翻車。

民眾黨立委黃國昌日前快閃美國，沒想到他還在飛機上外媒就爆關稅已談妥，而他14日回台馬上開記者會，針對關稅議題直言很驚訝竟然自己是到了美國貿易代表才知道原來條件都已經談妥，「未來數週應該就會進行正式公布與協議簽署」。

而今16日，台美關稅就由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表等人，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊簽署投資MOU，確定台美關稅16%。

更多鏡週刊報導

周杰倫參戰澳網！國籍標示「中國」非TPE 原因成謎

台灣關稅15%不疊加！ 專家給「95分」：看起來比預期來得好很多

傳台美關稅15%！國台辦又跳腳 嗆：賣身券只會摧毀經濟