台美關稅15%！ 絲織公會：讓我方各方面更有利

台美對等關稅日前達成共識，15%且不疊加，與日、韓一致。這結果讓紡織成衣相關的業者非常肯定。（圖／東森新聞）





台美對等關稅日前達成共識，15%且不疊加，與日、韓一致。這結果讓紡織成衣相關的業者非常肯定，直說政府很不簡單，也感謝談判團的努力，讓大家能夠站在同個基準點，未來我方在報價、成本上都會更有利，台灣也更具有國際競爭力。

台灣區絲織工業同業公會理事長郭正沛：「大家（台日韓）是站在，同樣的一個基準點，所以說我們在報價，各方面成本，各方面的話是更有利的。」

台美對等關稅歷經九個月談判後，稅率15%且不疊加，與日韓一致，政府的努力，台灣紡織業者非常肯定。台灣區絲織工業同業公會理事長郭正沛：「我們確實真的，到底這個產業是要怎麼樣，繼續留下來還是怎麼樣，15%你底定完了以後，至少讓我們的業界的業者，知道說我往後的路該怎麼走。」

廣告 廣告

關稅底定，業者少了不確定性憂慮，更願意增加在台發展意願，尤其台灣絲織產業具備機能環保性，這些技術門檻高的循環經濟產品，能在全球市場上更具競爭力，受惠於關稅談判努力結果，成衣業者也很有感。」

台灣區製衣工業同業公會理事長吳道昌：「關稅的問題能夠底定，就對我們做生意的人會比較穩，心情上比較穩一點啊，是很好的消息，我們都覺得說非常不簡單，非常不簡單，那整個產業來講，持非常肯定的一個態度。」

台美談判期間，府院部會不斷傾聽產業界心聲，最終維護台灣利益又能達成美方要求，達到互惠的談判成果。台灣區製衣工業同業公會理事長吳道昌：「開始的時候關稅是32%嘛，後來降成20%，那這個對我們都是，那這個就影響很大，那現在剩下15%，所以不是影響很大。」

關稅數字大小對業者都有影響，現階段台美對等關稅調降，避免成本再增加，讓台廠更具國際競爭力。

更多東森新聞報導

川普踩煞車！「3不」排除格陵蘭動武 撤歐關稅

逆轉！川普與北約敲定「格陵蘭島框架」 2月關稅喊停

鄭麗君「關稅談判後」被點選北市 綠勸進聲浪多

