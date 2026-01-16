台美關稅15％ 經濟部460億補助仍能領

財經中心／廖珪如報導

此次台美雙方透過協商，達成包括「台灣對等關稅調降為 15% 且不疊加 MFN、半導體及半導體衍生品等 232 關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美 AI 戰略夥伴關係」等多項目標，經濟部今（16）日表示，台灣產品出口美國未來關稅將與對手國(如日本、韓國)一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。

編列 460 億特別預算：四大配套措施協助中小微企業轉型與周轉

不過，經濟部強調，為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，去年行政院 9 月 11 通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列 460 億元辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等支持產業之 4 大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並自 2025/8/7 開放全面受理申請，協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

工具機與汽零組件立足點平等：拉平與日韓稅率差距重獲市占優勢

以工具機為例，原我國最惠國待遇(MFN 稅率為 4％，競爭對手日本為 2.4%、韓國 0%)，現對美出口關稅同為 15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於工具機產業對美出口金額提升；本次也同時取得汽車零組件 232 關稅最優惠待遇，與主要競爭國家(如日本、韓國)一致，台灣汽車零組件廠商在美國市場可以維持原有市占率與價格競爭力，出口值有望逐漸回升。

半導體首獲 232 關稅豁免：美方承諾赴美設廠設備與原物料零關稅

此外，我國成為全球第一個爭取到對美投資業者在半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境；同時，美方承諾對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者在地化生產成本，維持台灣半導體供應鏈的國際競爭力。有利台灣業者結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，鞏固雙方在全球半導體與高科技領導地位。

過去因日本、韓國與美方簽定貿易協定，多數工業產品出口美國享有關稅優惠待遇，以致影響我國輸美市占。本次我國爭取對等關稅降至 15% 不疊加原關稅，與日、韓關稅稅率一致，將有助於我國工業產品對美出口競爭力。

啟動「台灣模式」推動對美投資：供應鏈延伸擴展共創台美雙贏局勢

經濟部指出，本次透過與美協商，未來我國將以「台灣模式」推動對美投資，此模式是在充分與國內高科技產業溝通後提出，即企業在考量貼近客戶、市場有訂單潛力而自主對美投資，並由政府協助提供良好投資條件促成投資落地美國。我國高科技產業投資美國不是「移轉」，而是供應鏈「延伸和擴展」，未來透過產業、金融、政府的協力合作，創造有利營運環境，創造台美產業經貿雙贏局勢。

