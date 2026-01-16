台美關稅15％ 綠喊「強強聯手」 郭正亮打臉爆真相

台美關稅15％、不疊加定案。美國商務部長盧特尼克指出，美國總統川普目標是任內將台灣半導體產能的40％轉移至美國。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，這次關稅談判，台灣與美國強強聯手。針對強強聯手的說法，前立委郭正亮認為，你怎麼可以把台積電最新的技術2奈米，以及先進封裝CoWoS，都拿去美國投資；這是把最好的技術拿去美國，美國怎會需要你呢？

郭正亮今(16日)在《 中天辣晚報》表示，我們台灣有很多駐外單位是有信保的，我們幾乎把信保的額度都用到美國去了。因為2500億美元是很大很大的錢，將近8兆台幣，我們台灣對海外有提供信保的，大概全部加一加都不到8兆。

郭正亮更指出，為什麼要去對比日本、韓國？他覺得，有兩個部分非常明顯。第一個︰我們的GDP是8000億美元，結果承諾投資美國是5000億美元，62％的GDP。韓國的GDP是1.7兆美元，我們將近2倍，韓國的投資額只有3500億；日本則是5500億美元，GDP是4兆。所以為什麼台灣要承諾那麼大的投資金額？

郭正亮點出，我們投審會明明就規定要N+1，你怎麼可以把台積電最新的技術2奈米去美國投資，還有先進封裝CoWoS，都去美國投資。這是把最好的技術拿去美國，所以鄭麗君他們都在胡說八道，說我們是強強聯手；他痛批，強強聯手個X，你把最好的技術拿去美國，美國怎麼會需要你呢？現在是因為你全球的占比還不夠高，我們台積電在先進製程大概佔70%、80%，但若美國慢慢堆積到30%，美國還有很多東西可以玩，比如可以要求美國的訂單優先在美國採購，那台灣怎麼辦？

