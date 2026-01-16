台美關稅15%！綠委揭談判4重點：確立全球AI供應鏈戰略夥伴關係

陳培瑜分析台美關稅談判的4個重點：取得逆差國最優惠稅率、第一個獲得半導體等最優惠待遇國家、「台灣模式」供應鏈投資合作、促成台美雙向投資。 圖：取自陳培瑜臉書

[Newtalk新聞] 台美完成關稅談判，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。對此，民進黨立委陳培瑜今（16）日分析，台美關稅談判的4個重點：取得逆差國最優惠稅率、第一個獲得半導體等最優惠待遇國家、「台灣模式」供應鏈投資合作、促成台美雙向投資。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

對此，陳培瑜發文表示，行政院今天公布台美關稅談判的總結成果，感謝行政院副院長鄭麗君和所有辛苦的談判團隊，爭取到多項關鍵共識，目的很清楚，讓台灣企業在美國市場更有利、投資布局更穩、產業升級。

陳培瑜分析台美關稅談判的4個重點，首先，「取得逆差國最優惠稅率」，對等關稅降到15%，且「不疊加」原本MFN稅率，計算方式跟日本、韓國、歐盟同樣標準，台灣在主要逆差國中取得「最優惠盟國待遇」，對工具機、手工具等傳統產業來說，出口壓力可望下降、接單更有利。

「台灣是第一個獲得半導體等最優惠待遇國家」，陳培瑜指出，這凸顯美國將台灣視為半導體重要戰略夥伴，半導體與衍生品「232關稅最優惠待遇」降低不確定性。美方已公布第一波232半導體關稅（部分先進運算晶片課徵25%），未來品項與稅率仍可能調整。這次確認了，台灣半導體及衍生品對美投資可取得一定配額免稅，配額外也享最優惠稅率，此外，台商赴美設廠所需輸美的原物料、設備、零組件，也可豁免相關對等關稅及232關稅。

陳培瑜說明，美方接受並認同「台灣模式」供應鏈合作，有利台灣業者在美國拓展半導體與ICT版圖、形成聚落、擴大全球競爭力。投資承諾分別是，1.企業自主投資2,500億美元（半導體、AI應用、EMS、能源等），2.政府以信用保證支持最高2,500億美元授信額度，不是政府直接出資，而是用信用保證機制協助融資需求。

「促成台美雙向投資」，陳培瑜直言，這也是其他國沒有的深化：AI戰略夥伴、雙向投資、擴大合作「五大信賴產業」。台灣的製造強項結合美國的研發、人才與市場，讓彼此成為全球AI供應鏈的重要戰略夥伴，並將建立「雙向投資機制」，鼓勵美方擴大投資我國關鍵產業（半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊、生技等），也會結合美國相關金融機構支持投融資合作。

