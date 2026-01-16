台美關稅15% 蔡英文發文感謝談判團隊 籲朝野各政黨支持協議

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台美關稅談判於美東時間1月15日進行總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。對此，前總統蔡英文發文表示，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩。台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，同時她也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。

廣告 廣告

蔡英文表示，看到台美關稅談判的結果出爐，她心裡其實很有感觸，也充滿著感謝。過去，她也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商。那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷。她很清楚，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任。

蔡英文說，因此，她要特別謝謝這段時間，為台灣付出心力的談判團隊與行政體系。謝謝你們承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓我們能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。

蔡英文指出，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，她相信，政府也會持續傾聽，並提供必要的支持，讓轉型的成本，不落在最弱勢的人身上。

蔡英文表示，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩。台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，她也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。

原始連結







更多華視新聞報導

台美達成貿易協議 專家：半導體與傳產業同步受惠

鄭麗君：台灣模式與美談半導體供應鏈合作 非產業外移

賴總統新年揭示4目標 工商團體籲朝野溝通為優先

