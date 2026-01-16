台美關稅15% 蔣萬安：希望能守住護國神山

▲台北市長蔣萬安赴松山區參加與里長有約活動。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%，且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠，政府也承諾將協助台灣企業出資投資美國2500億美元，而台灣政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣企業赴美投資額度2500億美元。對此，台北市長蔣萬安今（16）日表示，許多台灣人民也都希望政府能夠守住護國神山，根留台灣。

蔣萬安上午赴松山區參加與里長有約，被問及怎麼看台美關稅結果以及「台積電」要變「美積電」的問題時，蔣萬安說，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，來降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響，許多台灣人民也都希望政府能夠守住護國神山，根留台灣。

廣告 廣告

台北市警察局長李西河屆齡退休，傳出將由高雄市警察局長林炎田接任，被問到傳出劉世芳昨晚親自致電溝通警局人事，有感受到誠意嗎？蔣萬安證實，劉世芳昨有跟他通過電話，接下來就等警政署正式發布人事。

蔣萬安強調，他已要求警察局同仁持續堅守崗位，一定努力持續推動各項的警政業務，絕對不會有治安空窗期。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

整桶都是腿！德克士推新春限定龍蝦風味炸雞桶 搶外食商機

F-16戰機失聯黑盒子找到了！張延廷曝打撈難度高：需美方協助

海鯤號交艦跳票？黃國昌開轟：「8艘花4000億」第一艘還潛不下去