台美關稅15％「藍營這些人竟崩潰？」 律師開轟：舔中雙標毫不掩飾

台美貿易協商經長時間溝通後，正式拍板簽署投資MOU，確認對等關稅為15％且不再疊加，半導體及其衍生產品、汽車與航空零組件等，也獲得最有利的關稅待遇。不過，律師黃帝穎今（19）日直言，美台關稅竟引爆舔中政客崩潰雙標，國民黨主席鄭麗文與藍委王鴻薇舔中雙標毫不掩飾；甚至在網路上，還有特定帳號狂洗關稅代價賣台，明顯是協同中國外交部的堅決反對立場。

律師黃帝穎強調，美台關稅降為15％且不疊加，台灣更是成為美國第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家，國內產業界接正面回應；甚至南韓媒體報導，台美關稅的優惠條件，引起南韓相關競爭產業憂慮。

然而，國民黨卻「見不得台灣好」崩潰亂罵，完全唱和中國外交部對台美關稅「堅決反對」立場；黃帝穎指出，網路上也出現特定帳號狂洗關稅代價及賣台等，明顯協同中國認知戰。

王鴻薇造謠台積電4成產能移轉美國，卻對中國宣稱擁有台灣（包括台積電等全部資產）裝聾作啞

國民黨立委王鴻薇造謠台積電4成產能移轉美國，但黃帝穎表示，事實上台美關稅MOU或協議，並無台積電4成產能移轉美國的明文；至於美國商業部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱4成半導體供應鏈產能移轉美國，明顯是美國官員的政策目。

黃帝穎直言，台美都是民主國家，關稅談判結果還是要依據協議或MOU的文字辦理，台美共同打造科技、商業及安全的戰略合作，本就正常且正面，但舔中政客卻崩潰到瞎扯亂罵。

「中國國家主席習近平一再宣稱台灣是中國的一部分，當然包括台積電等全部台灣資產均屬於中國」，黃帝穎批評，對比王鴻薇刻意曲解美國轉移台積電40％藉此亂罵，卻對中國宣稱擁有台灣（台積電等產業100％）裝聾作啞，明顯舔中雙標。

鄭麗文痛罵台灣關稅降為15％是不堪的結果，卻不敢講中國關稅是47％

黃帝穎更指出，美國商業部宣布台灣關稅15％不疊加，「等於打臉國民黨鄭麗文之流的中國人定調，台灣不是中國的47％。」然而，鄭麗文痛罵台灣關稅調降為15％是「不堪」，卻想強迫台灣人當中國人，「比照中國關稅47％，擺明舔中雙標。」

