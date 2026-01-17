台美關稅15%藍白批「掏空台灣」！林楚茵秀韓媒報導狠嗆：要中國47%嗎？

政治中心／綜合報導

台美對等關稅16日拍板定案，台灣取得15%且不疊加的稅率，與日、韓等國相同，同時爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。韓國媒體也紛紛報導，憂慮分析，美台之間關係密切，恐對韓國半導體產業造成直接影響。然而藍白陣營仍質疑「台灣模式」對美投資是「掏空台灣」，對此，民進黨立委林楚茵列出韓國報導，嗆就問藍白：不要15%關稅？是要中國47%嗎？

林楚茵上午在臉書發文表示，當藍白忙著罵，韓國媒體正在「羨慕」台灣，並問「藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」？是『產業外移』？」

林楚茵說「拜託看看！」台灣競爭對手的韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導：

中央日報 (JoongAng Ilbo)：台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免... 韓國半導體陷入沉重苦思。

Focus on Economy：川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現... 韓國重回談判桌。

韓國經濟 (Hankyung)：台灣對美「All-in」330兆韓元... 三星電子、SK海力士「高度緊張」。

Nate 新聞：威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅。

林楚茵指出，韓國把台灣當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？

林楚茵說「就問藍白：不要15%關稅？是要中國47%嗎？那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了」，最後強調「台灣的佈局，世界都看在眼裡！」

台美關稅15%，卻遭藍白質疑「掏空台灣」，對此，立委林楚茵臉書發文列出韓國媒體報導嗆問藍白不要15%關稅？是要中國47%嗎？（圖／林楚茵國會辦公室提供）

