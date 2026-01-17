台美關稅15％「藍白氣壞」 她怒揪「3宗罪」嗆爆！

政治中心／江姿儀報導



台美關稅歷經多次協商，談判結果出爐，雙方終於共同簽署投資MOU，將台灣出口美國的關稅確定降至 15％且不再疊加，而半導體232關稅條款獲最優惠待遇。不過好消息曝光，在野黨卻不滿開轟，國民黨主席鄭麗文甚至怒喊「如此不堪的談判結果」、「有什麼值得高興的？」。對此，陽明交大法學教授林志潔發文怒問批評者「請問唱衰台灣是有錢拿嗎？」、「作為立法委員，可不可以幹點正事？」。





台美關稅15％挨轟「不堪、喪事喜辦」！她怒揪「3宗罪」：唱衰台灣有錢拿？

行政院副院長鄭麗君（右3）率團訪美談判，台美關稅拍板定案15％不疊加。（圖／行政院提供）

廣告 廣告





台美關稅15％挨轟「不堪、喪事喜辦」！她怒揪「3宗罪」：唱衰台灣有錢拿？

美國對台關稅降至 15％且不再疊加，國民黨主席鄭麗文怒喊「如此不堪的談判結果」、「有什麼值得高興的？」。（圖／民視新聞資料照）

台美關稅歷經9個月的談判，日前行政院副院長鄭麗君親自率團訪美談判，最終拍板定案，宣布對等關稅確定15%，且不疊加，是美國逆差國中最低稅率，與日、歐、韓同等待遇。沒想到國民黨主席鄭麗文昨（16日）表示不滿，「我覺得非常痛心，把一個如此不堪的談判結果，當做是重大成就，事實上，關稅15％不疊加是最起碼的要求，我們也不過是比照日韓罷了，有什麼值得高興的？」，引發熱議。

台美關稅15％挨轟「不堪、喪事喜辦」！她怒揪「3宗罪」：唱衰台灣有錢拿？

陽明交大法學教授林志潔發文力挺政府，怒批在野黨「唱衰台灣是有錢拿嗎？」。（圖／翻攝林志潔臉書）

法學教授林志潔昨（16日）在臉書發文，首先肯定政府官員的努力「政務同仁在海外為台灣奮鬥，取得了關稅15%且不疊加的條件，已是與美國逆差國中的最低稅率。」。然而各方、產業界樂見讚賞之際，她提到在野黨看法「居然說這是一個『不堪』的成果，是『喪事』喜辦」，直言「完全打擊公務同仁的士氣，罔顧國際現實的嚴苛」，不解質問「唱衰台灣是有錢拿嗎？」。林志潔怒批某些立委，只會「不依法審查總預算」、「提出屢屢被判決違憲的法案」、「拼命阻擋國防經費弱化台灣自我保護的能力」，怒問「可不可以幹點正事？」。





原文出處：台美關稅15％挨轟「不堪、喪事喜辦」！她怒揪「3宗罪」：唱衰台灣有錢拿？

更多民視新聞報導

藍白突「鬼轉放行718億」 他怒揭「誇張行徑」開轟！

鄭麗文見關稅15%崩潰喊：不堪 他曬1數據秒打臉

台美關稅15%定案！藍白急了…他曝「最大輸家是中國」

