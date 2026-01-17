台美關稅15％追平日韓 媒體人曝「三方代價」：本質大不相同

美台對等關稅拍板定案，由最初32%調降為15%且不疊加MFN，與鄰近國家日、韓一致。不過該消息也讓外界擔憂，台灣的半導體技術產業是否會因此受到負面影響。而資深媒體人樊啓明指出，三方同樣對美關稅15%，日韓的是代價是「製造業外移」，台灣卻面臨「高科技跟資本外移」，衝擊本質大不相同。

針對台美關稅敲定15%，樊啓明17日在臉書發文指出，雖然達成跟日、韓同一條件，但對自身國內影響衝擊卻有很大不同。從「投資金額」來看，日韓分別5500億以及3500億美金，由政府協調大企業去特定州設廠。台灣則是企業直接投資2500億美元、政府則提供2500億美元信用保證。

廣告 廣告

樊啓明進一步說明，行政院出來洗地，強調這並非外界解讀加總的5000億美金，簡單的來說就是「台灣企業買單2500億美元，如果資金不夠可以跟銀行借錢，政府會幫忙做保，信保額度上限是2500 億美元」。

樊啓明解釋，日韓原則上由企業承擔投資美方風險，而台灣政府則擔任保人角色，這有兩層意義，「讓美國放心這些投資一定會落實，錢一定會到位，而降低赴美投資風險，是不是在變相鼓勵國內企業出走？」

至於「投資產業」方面，樊啓明也說，日韓被點名去美國產業以是蓋汽車廠、電池廠、造船廠，這是勞力密集的產業，衝擊點是「工作機會不見了」。原本這些工廠應該蓋在日本或韓國，養活當地的工人，現在搬去美國，等於國內少了上萬個就業機會。

樊啓明續指，台灣去美國產業是台積電等最頂尖的半導體廠，對台灣未來的研發能力將是重傷，而這些最先進的技術和人都去了美國，台灣的獨特性就降低了，安全性恐怕也就跟著下降。三方同樣對美關稅15%，日韓的是代價是「製造業外移」，台灣卻面臨「高科技跟資本外移」，衝擊本質大不相同。

貼文也吸引網友互動留言，紛紛表示「比較讓人在意的，是到現在還在隱瞞不公布的內容，到底牽動多少行業」、「台灣的未來會從亞洲四小龍變成亞洲一條蟲」，也有網友認為，韓國的造船不一定全面是負面影響，但對台灣的高科技產業而言，就恐有負面影響。

【看原文連結】