台美關稅15％！郭智輝揭密「談判內幕」：中國暴跳如雷

政治中心／倪譽瑋報導

在台灣談判團隊的努力下，台美關稅敲定15％。前往日本擔任訪問學人後返台的郭智輝，19日接受節目《筱君台灣PLUS》專訪，揭密關稅談判內幕，如包含總統賴清德的決策層、自己在內閣時的討論行程等，受人矚目的「400場會議」真的。對於談判結果，郭智輝也評價，中國會暴跳如雷，除了台灣關稅更優惠外，美國也把台灣當作一個國家在談判。

郭智輝曝光核心決策層 肯定關稅談判團隊

郭智輝表示，台灣團隊非常非常的用心，自己當初在內閣的時候，也都參與了這些談判的過程「可以看到行政院副院長鄭麗君、整個談判小組人員的用心和努力」。而最核心的運作是賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰。

廣告 廣告

郭智輝透露，自己在內閣時有分兩個層次，資訊提供層級，決策層級，後者有總統、副總統、行政院長，還有幾個秘書長包括楊珍妮等「我們雖然是提供了情報，就像打棒球一樣，今天投手很會投，然後打擊者很會打，但如果最後的臨場表現不夠優秀的話，是沒辦法拿到世界冠軍的。」

談判是一場長期動態戰 400場會議並非假的

郭智輝揭露談判運作細節，自己還沒離開經濟部時，就是不斷討論因應對策，曾見到總統親力親為，「像我進到總統府，大概都從下午4點談到8點半、9點，接著進入最後核心的是，晚上9點談到晚上1點，完全就是觀察時境、進入美國」因此所有的談判過程是一場動態、長遠的比賽。

先前鄭麗君曾說，自2025年4月啟動談判以來，為了克服台灣身為美國第六大貿易逆差國的談判劣勢，行政院內部召開的跨部會會議就超過400場，郭智輝對此表示「這不是假的，是真的，因為我們都有參與這個會議」。郭智輝也說，關稅能談得這麼好是因為「與時俱進的情報蒐集」在談判過程的每個階段，大家都非常用心。

熬過台美關稅談判 郭智輝評：中國暴跳如雷

郭智輝形容談判「過程是痛苦的，結果是甜美的」，他點出，國內有很多不是支持談判團隊「過度擔心的這些國人」唱衰團隊，「美國人會覺得奇怪說，你們出來談判的人這樣子講，你們國內的人好像也是另外一個講法」但對於最後拍板15％關稅，郭智輝還是打出「120分」的評價。

在中國方面，郭智輝認為，我們可以看到中國對談出15％的關稅「他們是暴跳如雷，因為是『國家』才會有這樣的一個條件，美國把台灣當作一個國家在談判」美方並未把台灣視為中國的一部分，「實際上我們可以觀察，我們有自主的可以跟美國政府談判」他直言這個對中國來講，是非常大的震驚，台灣是15％關稅「它（中國）47％，所以這個差很多嘛」。

美國關稅降低 台灣有望贏日韓

展望未來，郭智輝分析15%的關稅待遇優勢，關稅太高美國客戶可能不會和台灣買商品，日本、韓國等國15％，先前台灣的20％就輸了；他點出，日本貨幣貶值，韓國貨幣也沒有升值，如今台灣可以在稅上面和競爭國有所競爭，接著就要處理貨幣避險的問題，郭智輝認為這方面相對容易「我們現在的匯率已經是穩住很多了」。

郭智輝認為，對台灣來講，2026年開始是一個非常好的起點，自己雖然離開經濟部了，但相信現在的政府會持續整合中小企業，「如果我們把通路再經過整合之後，我相信台灣的供給能力一定是可以超越日本韓國的」。

更多三立新聞網報導

涉狗仔案謝幸恩傳喚後無保請回！黃國昌轟：司法墮落、調查錯對象

造謠仔成藍白新產物？吳靜怡：陳智菡背後一定有高人指點

郭智輝痛批侯漢廷前後矛盾 「先認未查證道歉，後改口無罪答辯」

侯漢廷烏龍爆料郭智輝辦「快樂宴」挨告！北檢傳喚出庭 訊後請回

