台美關稅15%！鄭麗君率團凱旋歸國 卓榮泰明晨親迎接

政治中心／林奇樺報導

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。此次代表台灣前往美國談判的行政院副院長鄭麗君一行人，將於明（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場，而行政院長卓榮泰也將親自迎接一行人凱旋歸國。

行政院副院長鄭麗君（右3）一行人將於明晨抵台。（資料照／行政院提供）

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。另外，台灣半導體與科技企業將新增加對美至少2500億美元的直接投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。

對此，行政院晚間發出通知，指出行政院長卓榮泰將於明日清晨6點赴桃園機場迎接鄭麗君副院長一行凱旋歸國。

事實上，此次關稅談判，我國可說是取得相當不錯的成果。許美華在臉書表示，美方政府友人就指出，不論是來自東南亞還是歐洲，近乎沒有一隊，是像台灣這樣專業的國家談判隊，還有美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去。

許美華也指出，此次台灣政府的努力沒有白費，除了成功以「Taiwan」的名義，跟其他大國一樣爭取到最低關稅，其他談判條款亦都比日本韓國更好，並提到台灣團隊任勞任怨的工作態度，在華府心目中留下很好的印象，台灣人應該為鄭麗君率領的團隊感到驕傲。

