台美關稅15%！鄭麗君：全球首個取得美232條款關稅優惠 數週內正式簽署

台美關稅貿易談判有共識，行政院副院長鄭麗君在我駐美代表處舉行記者會說明。翻攝畫面



台美對等關稅達共識，調降為15%且不疊加。行政院副院長鄭麗君、經貿辦談判總代表楊珍妮、駐美代表俞大㵢今（1/16）在我駐美代表處親上火線說明談判成果。鄭麗君指出，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇；未來數週內將就貿易協議進行文件簽署，正式簽署後會把完整文本、影響評估送交國會。

鄭麗君、楊珍妮所率領的台灣談判團隊，稍早與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議後，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。

鄭麗君表示，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇，代表美國看待台灣是重要半導體戰略夥伴。

她強調，這次磋商爭取到對等最惠優惠、232最惠待遇，成功調降對等關稅，是逆差國中最低稅率，相較力相同國家更具競爭地位，相當程度減緩產業衝擊。

行政院稍早新聞稿指出這次磋商完成四大目標：一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。二、全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。三、順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。四、促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

