台美關稅15% 鄭麗文喊「國難當頭」：殺雞取卵有什麼好高興？

國民黨主席鄭麗文對台美關稅談判結果表示「非常痛心」。(資料畫面)

台美關稅確定15%不疊加，國民黨主席鄭麗文今（16日）針對談判結果表示「非常痛心」，她痛批，民進黨政府將攸關台灣未來數十年發展的國力與產業根基「整個搬空」，形同殺雞取卵，「我們也不過是比照日韓，有什麼值得高興？」

台美關稅確定，引發朝野高度關注。國民黨主席鄭麗文今（16日）怒批，對等關稅降至15％且不疊加只是最低門檻，但民進黨卻將的結果包裝成重大談判成果。她質疑，台灣究竟付出什麼代價，才換得與日本、南韓的相同待遇？而美國商務部甚至毫不避諱地表示「台灣必須讓川普開心」，「那麼總統賴清德到底拿什麼去交換？」將台灣半導體40％產量轉移至美國，等於將台灣的家底與護國神山完全外移掏空。

鄭麗文進一步指出，5,000億美金（約16.75兆新台幣）的巨額投資，相較於南韓3,500億（約11.72兆新台幣）、日本5,500億（約18.42兆新台幣），以經濟體規模而言，台灣的5,000億美金（約16.75兆新台幣）「簡直是不可思議的天價」。

鄭麗文質疑，除5,000億美金（約16.75兆新台幣），更答應1.25兆的特別軍購預算，內容幾乎是空白支票白紙一張，若非地緣政治壓力、若非政府低頭退讓，「半導體產業真的會願意大規模赴美投資？答案早已不言而喻」。她表示，當科技、人才、資金全面外移，不只是產業問題，更會成為嚴峻的國安挑戰與危機。

鄭麗文批評，「賴政府不學會誠實、只會自欺欺人，永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境、執政無能，將會連因應的能力都沒有」，在野黨願意共商對策，但賴清德政府直到沒有轉圜餘地時，才要在野黨吞下去。





