台美關稅15% 鄭麗文崩潰喊「國難當頭」：不堪、痛心！有什麼好高興的

台美關稅確定15%不疊加，台灣還爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，而台灣的半導體與科技公司將在美國進行總額達2,500億美元的投資，台灣也將提供2500億美元的信用保證，台股應聲大漲。但，國民黨主席鄭麗文今（16）日崩潰氣喊，不堪的談判結果，非常的痛心，有什麼值得高興的？翻牌了沒有任何轉圜餘地，「就硬要我們吞下去，怎麼吞？怎麼吞？」國難當頭還在慶祝。

台美關稅確定，台股今天大漲，但鄭麗文受訪時卻氣炸大罵，「我覺得非常的痛心」，民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把一個如此不堪的談判結果當作是重大成就，關稅15%不疊加是最起碼的要求，也不過是比照日韓罷了，「有什麼值得高興的？」

鄭麗文還說，更何況日韓早在台灣幾個月前就拍板定案，為什麼慢了那麼多，經過這麼多個月，台灣也才換來15%不疊加而已，這中間提出什麼巨大的代價，才換來跟別人一樣的待遇？她怒轟，不就是美國商務部毫不掩飾說，台灣必須讓川普開心，那賴清德拿了什麼東西去討川普開心呢，美國說的台灣半導體40%產量必須移到美國，如果真的把半導體產業當作台灣的護國神山，那不就是把家底跟護國神山完全外移掏空，那台灣未來靠什麼，「民進黨還有什麼好高興的！」

鄭麗文聲稱，5000億美金鉅額投資，相對於南韓只有3500億、日本5500億，台灣5000億美金簡直是不可思議的天價，「但是除了5000億美金之外，我們還答應額外1.25兆特別軍購預算！」她稱，內容幾乎是空白支票、白紙一張，「是不是都是這幾個月，台灣當局、賴清德政府為了換來區區的不過跟人家一樣的15%關稅，付出的無法彌補的代價」。

鄭麗文怒轟，請問半導體產業被掏空，民進黨居然還很開心的說，要到美國去投資高科技供應鏈，居然還高興說美國給了特別的待遇，如果經濟上、商業上有高度投資誘因，不用政府跟美國，業者早就去了。「就算有這些誘因，業者都不一定願意去」，她稱，真正原因如果不是因為地緣政治壓力、因為政府的低頭，半導體產業會願意到美國去設廠投資嗎？

「這是一個路人皆知的答案，何必自欺欺人呢？」鄭麗文批評，何必到今天，還可以厚著臉皮告訴大家這是個好消息，當台灣科技、人才、資金、經濟所有底氣都必須嚴重掏空外移的時刻，這是嚴峻的國安挑戰跟危機，政府居然當作喜事、政績。她怒喊，如果今天賴清德政府不學會誠實這兩個字，只會自欺欺人，萊爾校長永遠用謊言來掩飾今天真正嚴峻的處境，靠謊言掩飾執政無能、保台不力，那連因應的能力都沒有。

鄭麗文稱，在野黨不願意看到國家如此處境，在野黨其實是很願意幫忙共同商討對策，可惜今天從頭到尾一貫黑箱，不讓任何人參與、不讓任何人知道，現在翻牌了沒有任何轉圜餘地，「就硬要我們吞下去，怎麼吞？怎麼吞？」這可是攸關台灣未來台灣發展，幾十年累積的根基跟國力全部都搬空了。她又喊說，殺雞取卵豈是長久之道，「國難當頭還在慶祝，還在做認知作戰，這才是今天台灣真正面臨的最重要危機」。

