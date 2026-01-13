台美關稅15％鄭麗文批可憐！他轟「見不得台灣好」：想跟中國47％看齊？

政治中心／施郁韻報導

國民黨主席鄭麗文表示，關稅談判已經超過1年，從頭到尾都是黑箱的，沒有任何訊息，「我們真的很可憐啊」。（圖／翻攝畫面）

據《紐約時報》報導，台灣與川普政府將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，而台積電計畫加碼在亞利桑那州加碼投資，新建至少5座半導體廠。對此，國民黨主席鄭麗文痛批「可憐」，稱關稅談判已經超過1年的時間，從頭到尾都是黑箱的。對此，律師黃帝穎直言，國民黨顯然是「見不得台灣好」。

鄭麗文13日受訪時表示，「所謂關稅談判已經超過1年的時間了吧」，從頭到尾都是黑箱的，沒有任何訊息，「我們真的很可憐啊」，只能從國際媒體、八卦消息、小道消息窺探一二，接著批評過程中不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有和台灣所有會被沖擊的相關產業來討論、說明、溝通。她稱，台灣社會都被蒙在鼓裡不得而知，「我真的很懷疑我們還是民主自由的社會嗎？」

黃帝穎13日在臉書發文表示，國民黨主席鄭麗文以「可憐」及「黑箱」批評政府關稅談判進展；鄭麗文也回應蔣萬安的「台灣人」說法，鄭麗文強調，身為台灣人並不牴觸，也不妨礙「我們也都是中國人」。

黃帝穎說，美對台關稅降為15%，關稅成本與日韓趨近，有助我產業與日韓競爭，但「鄭麗文竟嗆台灣可憐、黑箱，國民黨顯然『見不得台灣好』。」

黃帝穎提到，鄭麗文再度強調「我們是中國人」，但美國對中國關稅47%，難道要把台灣關稅15%向中國被美國課高額關稅的47%看齊，國民黨要讓台灣產業的關稅成本增加超過百分之百？他直言「國民黨鄭麗文向國際定調我們是中國人將傷害台灣，對台灣的具體危害是關稅從15%拉高至47%！」

