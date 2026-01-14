台美關稅15％ 鄭麗文批「可憐」律師轟：見不得台灣好！想向中國47％看齊？

台美關稅降至15％，鄭麗文批「可憐」、「黑箱」，黃帝穎律師批，國民黨見不得台灣好，想跟中國47％看齊？ 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 據《紐約時報》報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降到15%，另，台積電增加對美投資，至少再建5座半導體廠，國民黨主席鄭麗文痛批「可憐」，指政府任人宰割，談判黑箱。對此，律師黃帝穎直言，國民黨見不得台灣好，想跟中國47％看齊？

台北市長蔣萬安日前表態，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，曾喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」的鄭麗文強調，這並不牴觸、也不妨礙，「我們也都是中國人」。

對此，黃帝穎13日發文表示，美國對台關稅降為15%，關稅成本與日韓趨近，有助我產業與日韓競爭，但鄭麗文竟嗆台灣政府「可憐」、「黑箱」，國民黨竟不滿台灣降為15%，顯然「見不得台灣好」。

他直言，鄭麗文又再度強調「我們是中國人」，但美國對中國關稅47%，難道要把台灣關稅15%向中國被美國課高額關稅的47%看齊？國民黨要讓台灣產業的關稅成本增加超過百分之百？

黃帝穎痛批，國民黨鄭麗文向國際定調「我們是中國人」將傷害台灣，「對台灣的具體危害是關稅從15%拉高至47%！」

