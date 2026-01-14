台美關稅15％鄭麗文竟批「可憐」 他怒轟：想靠過去47％的嗎？

即時中心／劉朝陽報導



根據《紐約時報》報導，台美之間關稅協議已接近拍板，未來台灣輸美產品，關稅將有機會降到與日本、南韓相同的15%；不過，國民黨主席鄭麗文卻形容整個談判「可憐又黑箱」。對此，律師黃帝穎在臉書發文，反擊鄭麗文根本是「見不得台灣好」。

律師黃帝穎13日深夜在臉書發文指出，美國若將對台關稅降至15%，代表台灣產品在國際市場的成本將與日韓站在同一條起跑線，有助提升競爭力，對產業發展是實質利多，卻被鄭麗文形容成負面結果，令人不解。



黃帝穎提到，美國目前對中國課徵高達47%的關稅，如果刻意將台灣往「中國」定位靠攏，等於是把原本15%的關稅風險，推向可能倍增的高成本，難道要向美課中47％高稅率看齊？

再者，若國際社會誤判台灣定位，對產業的衝擊將會非常直接，關稅一旦被拉高，企業負擔恐暴增超過一倍，不只影響出口競爭力，也會連帶衝擊整體經濟發展。他呼籲「政治攻防不應該拿台灣的實際利益當籌碼」。

