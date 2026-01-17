政治中心／綜合報導

台美關稅15%拍板，藍白唱衰言論被一一翻出，國民黨主席鄭麗文稱談判結果"不堪"，立委也質疑黑箱，但綠營議員透露秘辛，近一年來，行政團隊大小會議超過三百場，並非單一立委可以談成。有網友拿黃國昌的訪美行和鄭麗君此行畫面做對比，形容鄭麗文與"高層"會面，黃國昌是"高樓層"拍照。

台美關稅拍板定案，15%不只與日韓歐盟相同，還有232條款等優惠待遇，多方稱讚，但國民黨看在眼裡，一文不值。

台美關稅15%重大成果 打臉藍白昔唱衰言論

台美關稅出爐，引發國內外政壇熱議。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文（01.16）：「民進黨大張旗鼓喜氣洋洋，把一個如此不堪的談判結果，當做是重大成就。」

直言談判結果不堪，黨內立委王鴻薇也發文，稱政府急著向國人邀功，其實這一路走來國民黨唱衰關稅談判始終如一。

立委（國）馬文君vs.經貿談判辦公室執秘徐崇欽（2025.10）：「到現在關稅的結果還不知道，我們到現在不斷增加，這不是黑箱什麼叫黑箱。」

又是黑箱、又是結果不堪，卻讓中國氣得跳腳，反對台美簽協定，要美方恪遵一中原則與中美三個聯合公報，但回顧去年八月20%疊加關稅時，中方可不是這樣說。

中國國台辦發言人朱鳳蓮（2025.08）：「美國對台徵收20%加N的疊加關稅，使得民進黨當局費盡心機編造的，台美關係史上最好的假象淪為笑柄。」

律師黃帝穎：「美台關稅降為15%，如同照妖鏡一般，逼得舔中內鬼現形，國民黨立委到主席，完全唱和中國外交部的立場。」

國民黨被質疑與中國口徑一致，但唱衰的不只藍營。民眾黨主席黃國昌（2025.08）：「沒有最黑箱只有更黑箱，從頭到尾都在喪事喜辦。」去年的黃國昌話說的重，但日前他率團赴美期間，關稅結果就出爐，讓他成為網友揶揄對象。

有人將鄭麗君率領的談判團隊與美方官員合照，拿來與黃國昌做比較，站在黃國昌身邊的是AIT執行理事藍鶯，而鄭麗君身旁站的是美國商務部長盧特尼克，藍鶯站在最左側。網友諷刺，黃國昌的天花板，是鄭麗君的樓地板，還有人製圖猛酸，民進黨與"高層"合影，民眾黨與"高樓層"合影。綠營議員也揭露談判秘辛。

新北市議員（民）卓冠廷：「不到一年的時間，整個行政團隊大大小小，開的會議超過300多場，那這絕對不是任何一個，單一的立委講說，哎呀~我到美國去一趟會談完了，然後就是他的成就。」

談判結果是不是全民受惠，顯而易見，多餘的批評恐怕難以說服民眾，反而被質疑目的何在？

原文出處：台美關稅15%重大成果 打臉藍白昔唱衰言論

