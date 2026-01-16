台美關稅15%雙方合照曝！黃智賢酸爆「黃國昌拍天空」：跑龍套又說謊

記者陳思妤／台北報導

黃智賢再轟黃國昌沒誠信又說謊（圖／翻攝自黃智賢夜問YT）

台美關稅確定降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）合照也曝光。對此，媒體人黃智賢大酸日前到訪美國說要談關稅、軍購的民眾黨主席黃國昌，本來鐮刀拿出來要割稻尾，結果鐮刀拿出來沒有東西割了，一陣心靈空虛，自己不甘做龍套，還要加戲，又沒誠信、又說謊。

台美關稅降到15%，黃智賢在直播中指出，台灣官方守口如瓶，雙方簽字前都不能講，就是要避免破局跟不可預料的事情，但黃國昌來插花、飄過，「你哪位啊？你是臨演嗎？」她大酸，黃國昌誰啊？到美國談軍購關稅，不好意思走錯棚了，黃國昌宣稱到美國談關稅，其實美國是應黃國昌要求「搭了板凳等級的檯子，讓他下台階」。

黃智賢直呼，結果黃國昌演成關稅是他談的，黃國昌沒有自己講，說是到了美國才知道，但黃國昌的網軍、支持者、草跟蔥開始洗，「說黃國昌念力發威震得川普連滾帶爬，給台灣15%都是黃國昌的功勞」。她大酸，美國不讓黃國昌演，所以就提前洩露給外媒，「黃國昌本來鐮刀拿出來要割稻子尾、要收割，結果鐮刀拿出來沒有東西割了，一陣心靈空虛」，就開始說其他關於軍購的謊話，這個就等著別人收拾黃國昌。

黃智賢說，不管是什麼立場，她都尊重每個人的自由，但她不能容忍的是謊話，「不能容忍的是徹徹底底的邪惡」。她直呼，不希望交一個朋友一天到晚說謊，「這種人我沒辦法跟他做朋友，我沒辦法跟他坐下來一起吃飯，這種人坐在我旁邊，我食慾就很差、就很想吐！」

黃智賢指出，美國丟出消息來打臉黃國昌，黃國昌回來在那邊演，然後鄭麗君跟楊珍妮則是到美國做最後確認，「這個是玩真的」。她也說，其實厲害的角色是楊珍妮，沒有政治色彩，就是公務員，盡心盡力為台灣爭取最好的東西，要罵國民黨、民進黨、民眾黨隨便，「但不要隨便欺負公務員，我最恨！」她直呼，不要欺負楊珍妮，罵政客她沒意見，但要實事求是，若用說謊糟蹋別人，受傷害的不只那個人，而是整個台灣的價值觀，「我不能容忍這樣的邪惡！」

黃智賢接著也秀出鄭麗君和盧特尼克在美國商務部長辦公室的合照大酸，「對比黃國昌在某一棟商務大樓屋頂抽菸區對著天空拍照，或是到日本去高市早苗辦公桌拍照，你是（跑）龍套人家都不會這樣對你」，自己不甘做龍套又要加戲、又沒誠信、又說謊、「又要反覆橫跳，親美親中、我親美又親中、我反中我反美、我反美又反中，呵呵呵」。

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

黃國昌日前訪美，稱要談關稅跟軍購（圖／民眾黨提供）

黃智賢也大酸，1月31日黃國昌立委任期即將結束，他抓住最後的尾巴在演，假裝自己很重要，靠不斷說謊在演。她說，有的人過去反中現在親中，人會改變她同意，只要誠實講清楚就尊重，「但有種奇葩人類是，黃國昌要表演高難度演出，就是同一時間、同一秒又要親中又要反中，要親美又要反美，反美變成大英雄，親中又要當大英雄」。

黃智賢直指，黃國昌說美國回來後更加強烈反對軍購條例，但是下一句說自己要提出版本，還涉及捏造3000億，結果被美國打臉後，又說是媒體亂下標、誤導，但民眾黨立法院黨團主任陳智菡就有說美國講，但美國說沒講，至於要相信美國還是陳智菡，她也不知道，大家就自己決定。

