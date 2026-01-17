台美關稅15%！韓國半導體產業「高度關注」 林楚茵：藍白停止再扯後腿

民進黨立委林楚茵。 圖：范雲辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨籍立法委員林楚茵近日在臉書發文指出，外界唱衰台美關稅談判結果，卻忽略韓國媒體對台灣取得美國關稅豁免的高度關注與焦慮。她表示，台灣在半導體產業的布局與談判條件，已讓競爭對手韓國視為最強對手，讓三星電子與 SK 海力士處於高度緊張狀態。但國內仍有人指控台積電赴美投資是掏空產業，藍白陣營持續質疑相關政策，林楚茵反問，是否要像中國一樣「面對47%的關稅」？她呼籲外界停止再扯後腿。

廣告 廣告

民進黨籍立法委員林楚茵近日在臉書發文指出，外界忽略韓國媒體對台灣取得美國關稅豁免的高度關注與焦慮。 圖：翻攝自立法委員林楚茵臉書

林楚茵在貼文中表示，當部分人士忙於批評台美關稅為 15%，韓國多家媒體卻接連報導台灣取得美國半導體關稅豁免的情勢，並形容韓國半導體產業因此陷入焦慮。她引述韓國中央日報報導指出，台積電加蓋五座工廠以換取半導體關稅豁免，讓韓國半導體產業面臨沉重思考；Focus on Economy 則分析，美國半導體關稅下，台灣豁免輪廓逐漸顯現，韓國因此重回談判桌。

此外，韓國經濟報導指出，台灣對美「All-in」達 330 兆韓元，使三星電子與 SK 海力士處於高度緊張狀態；Nate 新聞亦形容，台灣在美國鋪設半導體工廠並降低關稅，對韓國形成威脅。林楚茵強調，韓國將台灣視為必須提防的對手，正是因為台灣政府談判條件具備優勢。

林楚茵並質疑，國內藍白陣營與中國論調一致，持續批評台積電赴美投資為產業外移，甚至有國民黨立委揚言在國會嚴格審查相關政策。她反問，若不接受 15% 的關稅條件，是否要面對中國 47% 的關稅，並呼籲外界停止扯後腿，認清台灣的產業布局已受到國際社會關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣對美關稅將至15％且不疊加 台積電說話了

台灣成首個「半導體232條款優惠國」！王鴻薇竟批賣台？律師反擊：逼「舔中內鬼」現形