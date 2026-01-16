台美關稅15% 高市府：有利半導體與高階製造布局

（中央社記者林巧璉高雄16日電）台美關稅談判今天達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加；高雄市政府表示，此將強化台美高科技合作基礎，也為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利環境。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

高雄市政府透過新聞稿表示，高雄近年全力推動產業轉型，成功打造半導體S廊帶產業落地高雄，其中全球晶圓製造龍頭台積電於高雄Fab22廠所生產的2奈米（N2）製程，已於去年底正式進入量產階段，並串聯IC設計、晶圓製造、封測及材料設備等半導體生態系加碼投資，完善高雄成為全球半導體最先進製程產業聚落。

市府表示，此次關稅談判結果將鞏固高雄及台灣半導體產業於全球市場的競爭力，深化台美供應鏈合作，強化整體產業韌性。市府也將密切觀察與美方協商中有關農、漁、畜產品的最終關稅適用結果，確保在拓展國際市場的同時，兼顧本地農漁民與相關產業的實質利益。

市府指出，高雄吳郭魚及鱸魚輸美市占率約為全國出口比例的0.04%及0.21%，調降對等關稅至15%有助緩解我國水產品外銷美國的關稅壓力，對高雄養殖漁民信心具正面效益。

高市府表示，高雄作為全球扣件生產重鎮，產值占全台超過5成，其中北美市場更是高雄扣件業的主力出口市場，占台灣整體出口比例超過5成。

為因應關稅與國際局勢變化，市府持續與產業工協會及園區服務中心建立合作平台，即時掌握及評估產業受影響範圍與需求，並引導業者由低價競爭轉向高值化、數位化及低碳化的「雙軸轉型」發展。

市府表示，去年9月與國貿署及螺絲公會合作，率高雄扣件業者進軍北美最大螺絲扣件展「2025美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展（IFE）」，總效益逾700萬美元，並持續積極開拓國際市場。

此外，高雄也是重要外銷產業的遊艇製造基地，深受美國市場影響，出口占比達8成；其中高雄市更占全國遊艇出口總金額8成以上。

市府認為，此次關稅調降已與其他主要遊艇製造國家如土耳其稅率相當，使高雄遊艇產業於國際市場具備同等競爭條件；目前新增關稅多由國外買方吸收，對業者衝擊相對有限。（編輯：黃名璽）1150116