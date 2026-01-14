台美關稅15%？黃國昌赴美得知條件已談妥：除台積電擴大投資還有其他的

記者詹宜庭／台北報導

《紐約時報》昨日報導指出，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至15%。民眾黨主席黃國昌訪美後今（14日）在記者會上提到，自己有去USTR（美國貿易代表署），目前條件都已經談妥了，未來數週高機率會進行協議公布與簽署，而接下來的重頭戲是國會的審議，除了對美承諾的投資之外，「還有其他的條件」。

黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，拜會部門包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部，以及美國戰爭部，今清晨返台後於上午9時半舉辦記者會說明拜會成果。

針對關稅議題，黃國昌表示，目前條件都已經談妥了，「我們很驚訝，未來數週高機率會進行協議公布與簽署，接下來重頭戲是國會審議，除了對美承諾投資外，還有其他條件。」會後有媒體詢問，除了台積電需進一步擴大在美國的投資設廠，其他條件為何？黃國昌回應，這種事情要由行政部門宣布吧，我怎麼有辦法幫他們宣布？昨天當地時間中午離開USTR後，下午2點多《紐約時報》報導就出來了，當然不會只有什麼報紙上面看到的那些擴大投資金額，當然還會有其他的東西，但國會事前、事中不會參與，只剩下最後一關審查。」

