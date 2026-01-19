台美關稅2500億信保會拖垮財政？連賢明點出一關鍵：對台灣經濟有幫助

中華經濟研究院院長連賢明指出，對美2500億信用保證不但不會拖垮台灣，反而可能對台灣經濟有幫助。資料照，徐筱嵐攝



台美關稅談判終於達成共識，最終確定除對等關稅調降為15%不疊加以外，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資及政府信用擔保達2,500億美元。中經院院長連賢明表示，政府承諾的2,500億美金（8兆台幣）的信用保證，是否會拖垮台灣政府財政，以及是否會排擠到中小企業的台灣投資。連賢明對此指出，有一關鍵前提，認為這件事反而對台灣經濟有幫助。

針對外界關注台美關稅協議中對美投資部分，連賢明表示，經濟部針對第一點已經說明，政府承諾的2,500億美金信用保證，並不會使用現有的信保基金，也就是說，這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用的信保額度，因此不須擔心中小企業在台灣投資會遭遇困難。

至於政府需花費多少經費支持2,500億美金的信保？連賢明強調，要估計這個數目，首先要了解什麼是信用保證。連賢明解釋，信用保證主要是因應企業不見得有海外投資經，因此要進行投資的時候，若台灣往來銀行沒有承做外國貸款，或是美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，就會很難取得貸款進行投資。此時政府可以透過信用保證來協助這些廠商，讓金融機構願意提供貸款進行投資。

連賢明指出，以這個理由來看，信用貸款對象很清楚是針對中小企業，因為目前承諾在美國投資的廠商，無論是台積電、鴻海或電子五哥，都有相當豐富的海外投資經驗，公司現金流和債信良好，根本不需要政府來保證取得貸款，加上現有民間承諾的2,500億美金中，需要政府保證的金額，應該不會超過250億美元。

連賢明舉例，以台灣中小企業信保基金的經驗，1塊錢至少可以承做10塊的生意（目前信保基金承作比例約 1: 13、4)，此次政府信保需要提撥的金額應在25億美金以下，若再區分為4年提撥，政府每年僅需提撥150億台幣左右，遠低於政府財政可負擔的規模。

連賢明提到，根據信保基金數據，台灣的中小企業在信保基金的壞帳率低於1.5%，政府提撥這些信保基金，很可能和每次護盤的國發基金一樣，最後應該能獲利，外界不需要看到2,500億美金就覺得台灣沒有辦法負擔，或認為會排擠到中小企業的投資。連賢明也提到，台灣銀行體系現在光超額儲蓄就有3、4兆台幣沒辦法消化，假設可以透過這些措施來增加民間投資，對台灣經濟反而有幫助。

