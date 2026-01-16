台美關稅32％→15％ 6輪談判歷程「辛酸波折」一次看

台美關稅15%不疊加。（示意圖／Shutterstock／達志）

歷經9個月的貿易談判與密集磋商，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，美國對台「對等關稅」確定由最初的32%調降至15%，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。回顧此段歷程，台灣從被美國總統川普宣布32%重擊至今，花了快一年才敲定結果，其中波折令人「辛酸」。

這場談判自2025年春天到2026年今天才算有結果。《中時新聞網》特別根據行政院經貿談判辦公室相關資料，整理出關鍵歷程，與讀者一起回顧台灣有史以來最大的關稅風暴考驗。

◎2025年4月

1.美國宣布對等關稅政策，對台徵收32%對等關稅，比許多國家都高，大出我方意料。

2.行政院4月4日召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。

3.賴清德總統4月6日發表錄影談話，說明政府會採取五項因應策略，包括透過談判全力爭取改善對等關稅、針對國內受衝擊影響產業提供產業支持計劃、提出中長期經濟發展計劃、形塑「台灣加美國」的新布局、開啟產業傾聽之旅。

4.美國開始安排與各國關稅談判，台灣列入首批關稅談判名單，台美也進行首次視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題意見交換。

◎2025年5月

1.行政院副院長鄭麗君首度赴美談判，完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商。

2.行政院經貿談判辦公室表示，關稅談判並未觸及匯率議題。

3.台美貿易代表APEC貿易部長會議雙邊會談。

◎2025年6月

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表於美東時間 6月 25 日再次率領政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方進行為期兩天之第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick進行整體溝通。

在本次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。雙方在溝通過程中亦皆表達，在台美產業長期互補的基礎之上，擴大雙邊投資將能增進彼此之共榮發展，尤其台灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。

◎2025年7月

1.台美對等關稅第三輪華府實體磋商，政院表示，談判持續推進，進入關鍵階段。

2.鄭麗君、楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間7月21日當周在華府與美方就對等關稅等經貿議題進行第四輪實體磋商。就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達成一定共識，並依此進行聯合聲明之磋商。歷次商討範圍更包括投資、採購、台美經貿合作等議題。

◎2025年8月

美國公布台灣適用之對等關稅稅率為20%，對此行政院台美經貿工作小組表示，美方通知我方，因談判時程安排，台美尚未能進行總結會議，因此美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，雙方後續將持續磋商。

◎2025年10月

在三度視訊會議之後，台美第五輪實體磋商。

鄭麗君召開記者會，表示現階段台美談判重點是我方盼能爭取對等關稅再調降且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款相關關稅優惠待遇，美方則期待我方擴大投資美國及進行供應鏈合作。

◎2026年1月

台美關稅談判總結，確認包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。

