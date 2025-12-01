台美關税談判「12月31日前應有結果向人民報告」？吳志中「同意」：台灣對美很重要！指「一直拖」是在決定「最好的關稅」

美國總統川普（Donald Trump）發布行政命令將台灣對等關稅稅率調整為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣經貿團隊持續與美方協商，目前台美關稅談判正處最後階段，經貿辦透露，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作。對此，外交部政務次長吳志中今（1日）於電台節目《新聞放鞭炮》針對主持人周玉蔻提出，政府應該在今年12月31日前，談出結果向人民報告，表示認同。他說，台灣對美國而言是很重要的貿易夥伴，在談判上一定有很多很難決定的事情。

針對台美關稅談判，節目主持人周玉蔻點出，現在已經12月1日了，「2025年12月31日以前，至少要有一個結果出來，向人民報告」。對此，吳志中表示認同，「這樣的反饋確實是很正確的，不過這主要是經貿談判團隊在處理，國安會沒有辦法介入」。

吳志中指出，對於美國而言，台灣是很必要的，「有時候晚一點決定，代表有很多難以決定的事情，川普確實是希望我們能多投資一點，但又不能將我們推向中國」。他說，雖然談判時間一直拖，但都是為了談出「最好的關稅」。

