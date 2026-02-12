台美關鍵礦物合作 經部地礦中心最快Q3赴美3州考察

針對台美關鍵礦物合作，經濟部地礦中心今天(12日)表示，最快第三季赴美國德州、懷俄明州、加州等3地考察礦山中心，了解其「重稀土」量能是否符合台灣產業需求，尋求雙邊技術與資源互補合作，確保高科技產業發展不會受關鍵礦物短缺風險影響。

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)確立在關鍵礦物領域合作共識，經濟部長龔明鑫11日透露，將派地礦中心赴美考察，了解使用美國稀土礦源的可能性。

地礦中心12日發布「北北基生活圈地質景點漫遊小冊」，媒體也紛紛關注赴美考察規劃。對此，地礦中心主任徐銘宏說明，2024年全球關鍵礦物稀土元素產能約有39萬公噸，其中，中國就有27萬公噸，而非紅供應鏈當中，美國產能4.2萬噸、緬甸3.1萬噸、澳洲1.6噸、加拿大則有5千噸。

徐銘宏表示，雖然美國稀土產能有4.2萬噸，但多屬於「輕稀土」，而台灣高科技、半導體與國防航太產業發展所需要的是耐高溫、存量極少的「重稀土」，因此，地礦中心已規劃最快今年第三季飛往美國實地考察，初步鎖定德州、懷俄明州及加州等地的礦山。他說：『(原音)土壤裡面或許都有稀土元素，比例佔得越高就是「輕稀土」；「重稀土」的部分，可能它的含量就0.001%，非常稀少。如果說真的要提煉到我們的需求大概3%，如果說我們50公噸(重稀土需求)的話，我們要找到大概1,500公噸的土壤，才能提煉到3%「重稀土」，但是真的精煉的方式非常難。』

地礦中心透露，此行任務將是調查當地的礦脈、礦樣、品位，也就是稀土含量百分比，將相關資訊帶回國內評估，且由於許多礦山仍處於探勘規劃階段，尚未進入營運期，台灣希望以工研院優異的精煉技術為基礎，與美方洽談合作，甚至連結澳洲、加拿大等友盟國家多邊合作，共同確保關鍵礦物供應安全。