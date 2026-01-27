台美雙向投資 都會有國家隊

台美關稅日前談妥15%不疊加，賴清德總統昨（27）日表示，「台灣模式」贏得美國支持，台灣籌組國家隊投資美國，美國未來也會有國家隊投資台灣，形成雙向投資互利，有助未來平衡台美貿易逆差外，台美經貿投資產業也會進一步合作。

回顧九個月談判過程，賴總統說，美國白天是台灣晚上，時差剛好相反，幕僚團隊常都是半夜緊盯談判過程。「整夜沒睡」也是有，但大家經歷都很夠，戰鬥力很強，都撐過來。

賴總統透露，4月2日公布台灣關稅32%，後來美方調降到20%暫行關稅，原本預估7月9日如果沒談成，關稅就要回到32%。擔心期限到了，如果各國都談成，只有台灣沒有，影響很大。

「那時候真的有壓力，想說7月9日要到了，怎麼辦？」他說，後來我方運用各種管道也很有誠意，跟美方表達希望關稅不要回復到30%以上，美方才提供20%暫行關稅；甚至半導體、電子零組件、資通訊產業，其中有20大項維持免稅。

賴總統指出，過程當中美國非常支持台灣，不完全是因為談判團隊提出的方案好，我方也很有使命感，即時解決美國各種疑問，產業界也做很好的後盾。後來台灣是全世界第一個取得美國在232對等關稅當中「最惠國待遇」，這也很難得。

