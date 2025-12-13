中部中心／張喬羿、黃信儒

由台灣骨科創傷醫學會主辦，光田綜合醫院協辦的國際研討會，隆重登場，邀請美國頂尖骨科專家，及國內外醫師學者到場，聚焦在極具挑戰性的"癒合不良及"延遲癒合"，並透臨床案例，讓與會者親自體會完整流程。

由台灣骨科創傷醫學會所主辦的國際演討會，在光田向上院區，隆重舉行！

光田粽合醫院總院長王乃弘：「研發了一個PSI，依照每個病人個案的情況，包括影像CT影像，送入自動會分析，哪個角度要切入，要矯正幾個弧度，就是客製化的精準治療。」

醫療器材創新發展學會理事長林楷城：「我們進入到，客製化醫療的精準過程，那現在的創新，主要就是讓我們在病人端，在還沒有做手術之前，我們就先做一個電腦的模擬，這是一個，很走在很前端的醫療策略跟治療。」





台美骨科高峰會！ 聚焦「PSI精準導航實作」、「複雜癒合不良」

台美骨科高峰會！聚焦＂PSI精準導航實作＂.＂複雜癒合不良＂（圖／民視新聞）





此次研討會，針對臨床上極具挑戰性的＂癒合不良＂及＂延遲癒合＂進行深入探討。包括三大核心亮點，AplusPSI、HSS國際經驗分享及複雜機型矯正解析。

骨科創傷醫學會理事長蘇宇平：「我們必須要根據真實案例，以個案來分析，逐步去剖析內在原因，因此這次醫學會，能夠以一個貼近真實案例來模擬，我相信會把這方面的，教育學術成果放到最大。」

秀傳紀念醫院名譽院長李佩淵：「這次這樣子一個研討會，我們吸收國內外經驗，吸收學研單位，以及產業的，不論是行銷或者是製造的經驗，目前看起來真的我們有機會，在整個世界的，醫療技術的發展過程中，我們不會缺席的。」

台美骨科高峰會！ 聚焦「PSI精準導航實作」、「複雜癒合不良」

台美骨科高峰會!針對＂癒合不良＂及＂延遲癒合＂深入探討（圖／民視新聞）

國內外醫師學者，齊聚一堂，相互交流探討，為醫療帶來更大的創新、進步。

