台美「對等關稅15%」？！李淳指「適用傳統產業」：2024、2025出口都是正成長「關稅無太大影響」…喊話：所有產業都要有一間台積電！

《紐約時報》報導，台美關稅降為15%，同時台積電將擴大在美投資設廠。對此，前駐歐代表、中經院副研究員李淳今（13日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，機械、手工具等產業，即便開始繳納關稅，出口都是正成長，「可見傳統產業受到的波動影響，不直接來自關稅」。

針對《紐約時報》指台美關稅降為15%，李淳表示，從行政院、總統府那邊得到的消息，都是很有信心台灣可以將至15％，雖然這篇報導並未提及是否疊加，「但我有信心能爭取到不疊加」。他也提到，如果《紐約時報》這篇報導是來自美方的消息，「那我們就確定是15％了」。

李淳提到，關稅15％其實與台灣主要的科技產業無關，而是影響到傳統產業。他點出，自去年（2025）4月5日美國總統川普（Donald Trump）宣布向全球所有進口到美國的商品加徵10%的進口關稅，台灣的傳統產業哀鴻遍野，「但進出口其實是受到關稅以外的因素影響」。

李淳提到，去年12月台灣機械出口29.90億美元、年增14.3%，且自去年2月起已連續11個月呈現正成長，顯示整體機械產業正穩定增長中。李淳指出，機械、手工具等產業，即便開始繳納關稅，出口都是正成長，僅工具機較吃力，「但吃力的吃力、有出口能力的繼續出口，可見傳統產業受到的波動影響，不直接來自關稅」。

李淳表示，根據工具機業者提出，他的最擔心的，其實是「匯率」。李淳說明，我們所設定的對手是日本與韓國，那日圓貶值的速度，比我們想像的快，台幣甚至逆向升值。

不過，李淳說道，吃力的產業，還是會有具競爭力的企業，「像我在德國，就聽他們的工具機業者說，台灣給他們很大的壓力」。李淳喊話，從產業發產來看，「所有產業都要有一間台積電」。

