台美「對等關稅15％」..美製進口車會降到0？ 鄭麗君曝進度

行政院今（16日）表示，台美關稅談判總結，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。面對外界關心的對於汽車關稅部分，率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君表示，在跟貿易代表署來簽署台美對等貿易協議的時候，會完整向大家報告。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、駐美代表俞大㵢在台灣時間今日上午9時，於駐美代表處召開記者會說明相關內容。有媒體關心關稅談判的過程，鄭表示，台美談判這次最大挑戰是，台灣是美國第六大逆差國，而美國除了對等關稅談判，對於有232重要項目的國家，例如歐盟日韓等，都分別由商務部進行232條款以及相關投資合作談判，台灣也是重中之重，是美國半導體製造夥伴，也必須就232條款下的半導體及其衍伸品項目談判，我們是合併在一起談。

鄭麗君續指，第一階段從 4月32%持續談到7月底，當時也有一定程度共識，但當時重要因素是，美方232條款政策還沒明朗化，美方當時告訴我們因為232還需要時間，所以8月初給予台灣暫時性20%關稅。進入第二階段，主要和商務部持續進行供應鏈合作和232條款磋商，所以會歷經兩階段，在今天達成共識，這是台美談判特殊之處，台美達成獨特deal，因為美方232條款還在持續發展中，但我們是全球第一個預先取得優惠模式的國家，其實減少高科技產業面對的不確定性，期待透過談判台美走向未來產業互利共贏的戰略夥伴關係。

媒體也關心「台美關稅拍板到15%，但是台灣現行的美製車17.5%關稅，之前盛傳有可能降到0，目前並沒有看到相關調降，代表汽車關稅不再更動？或是還沒談到？」鄭麗君對此回應，「有關汽車部分，市場開放的部分，我們在跟貿易代表署來簽署台美對等貿易協議的時候，我們會完整向大家報告」。

