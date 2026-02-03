台美「矽盛世宣言」確立4大支柱 多項工作小組將啟動

「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」落幕，經濟部長龔明鑫報告台美雙方未來合作領域。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)日前落幕，總統府今(3日)召開記者會報告成果。經濟部長龔明鑫說明，此次對話簽署「矽盛世」聲明，雙方就供應鏈安全、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作等4大支柱達成共識，且已同意組成多個工作小組，未來將盡快啟動相關Pilot Run(試行)計畫。

龔明鑫指出，本次會議於美東時間1月26日及27日舉行，儘管適逢美國大風雪，但我方團員與美國國務院次卿海柏格(Jacob Helberg)皆風雨無阻、踴躍出席。這也是自2020年首度召開對話以來，雙方主談人第一次實體面對面舉行會議，具有突破性意義。

關於具體成果，龔明鑫指出，台美雙方簽署了「矽盛世」(Pax Silica)聯合聲明，雙方確認AI時代來臨將重塑全球經濟與供應鏈，因此將AI視為最重要議題，共同建立經濟安全秩序。龔明鑫表示，透過該聲明，美國將台灣納入「矽盛世宣言」運作體系，彰顯台灣是美國在強化AI與經濟安全上重要的戰略夥伴；美國國務院事後亦發布新聞稿，指台灣先進製造產業在推動AI革新上發揮關鍵作用。

本次會議涵蓋「4大支柱」，龔明鑫表示，第一個支柱為供應鏈安全的戰略對接。美方提議在「矽盛世」體制下保障人工智慧供應鏈安全，雙方政府與企業將共同參與AI科技及先進製程夥伴關係，並在機器人、無人機及智慧醫療等終端運用展開合作。由於中國的簡體中文體系影響力較大，我方主動提案建立「繁體中文語料庫」的主權AI模型，期盼與美方合作推廣至其他國家，獲美方正面回應。

龔明鑫續指，我方亦關切數位基礎建設，包括五大信賴產業中的下一世代通訊與軍工產業。雙方針對海底電纜安全、低軌衛星合作、陸上5G的Open RAN及6G發展趨勢進行討論，美方對此表達積極態度，願在技術、市場推廣及供應鏈上進行合作。無人機方面，工研院已於會前與美國無人機產業協會(AUVSI)簽署「Green UAS」授權評鑑協議，未來通過認證即可在雙方市場進行商業銷售；雙方並將進一步探討國防層級的「Blue UAS」合作。

第二支柱是關鍵礦物合作，龔明鑫表示，稀土攸關未來供應鏈安全及韌性問題，台美雙方都非常重視；工研院已完成試量產產線並擴大中，預計未來三年內可滿足我國50%需求，而美方對此模式高度肯定，希望能複製到其他國家，協助全球稀土供應鏈的韌性。

第三支柱是第三國合作，外交部提議與我國友邦的合作，例如在菲律賓與拉丁美洲進行區域計畫性合作，而美方也同意，未來如何讓美國企業共同參與。

至於第四支柱，龔明鑫說，關於雙邊機經濟合作，我方提出「避免雙重課稅」，對我國在美投資、以及美國企業在台投資，都有很大的正向效果，具有其必要性和急迫性，美方也同意將透過行政部門與國會溝通協助；投資審查則延續既有的基礎合作項目，在專家會議裡有進行一些討論。

