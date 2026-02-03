台美「矽盛世宣言」雙向投資！ 林佳龍：盼實現經濟日不落國

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」日前於華府圓滿落幕。總統賴清德於3日召開記者會，揭示台美未來合作的3大戰略方向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」。外交部長林佳龍等人出席記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府今(3日)召開記者會說明「台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」成果。外交部長林佳龍指出，台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，透過雙向投資形成「共生夥伴關係」，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，加速建構非紅供應鏈、深化AI與半導體產業合作，盼實現賴總統「經濟日不落國」願景。

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議1月27日在華府落幕，台美雙方達成7大領域共識，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。總統府今天上午在大禮堂舉行記者會，由總統賴清德親自主持，外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫進行簡報。

林佳龍說明，EPPD自2020年美國總統川普任內啟動，現已發展為台美間最高層級的經濟外交與科技合作對話機制。在賴總統指示下，我方爭取延長至第二期的新階段，並由行政院長卓榮泰所召集的「經濟外交工作小組」指導，成為台美間跨部會、涵蓋多元領域的重要交流平台。

林佳龍特別提到，本次對話由我方集合各部會高階資深官員赴美進行實體談判，特別感謝美國國務院經濟事務次卿海柏格(Jacob Helberg)團隊積極協調合作，雙方在正式會議前已進行3次準備工作。海柏格在會中特別強調台美間的「共生夥伴關係(Symbiotic Partnership)」，顯示雙方戰略高度契合，產業連結緊密。

此外，林佳龍指出，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI與半導體供應鏈正打破過去成本導向的邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構「非紅供應鏈」。因應美國「人工智慧行動方案(AI Action Plan)」，我方擘劃對接其AI創新、基礎建設及國際合作等三大支柱的政策內容；台美並針對強化經濟安全、建構非紅供應鏈等議題深入交換意見，外交部提出雙方在拉美友邦及菲律賓等第三國的合作規劃，獲得美方正面回應。

關於具體成果，林佳龍說，最重要的是台美正式簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台灣將與國際夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益，以及打造更繁榮未來為基礎的經濟安全秩序。這份聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，台美若能「強強聯手」，結合台灣的製造實力與美國的創新生態系及關鍵核心技術，將有助我國供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。

林佳龍強調，外交部將持續以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，並透過行政院既有的「經濟外交工作小組」及「台美經貿工作小組」等機制，與相關部會共同深化台美雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加乘的連結，以壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現總統「經濟日不落國」的願景。

